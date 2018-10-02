清晨睡不著到陽台哈根菸 驚見蜘蛛人！

2018-10-02 13:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕眼花了？台中市林姓居民，半夜睡不著，在自宅陽台抽根菸，驚見「蜘蛛人」從消防通道，攀爬到鄰居的1樓鐵皮屋內，隨即失去蹤跡，林男嚇得報案，但警方搜索1個半小時，都不見這位「蜘蛛人」蹤跡，眼尖的員警，突然見到一處民宅3樓屋內有影子晃動，果然在3樓抓到「蜘蛛人」張姓竊賊，他坦承自己爬牆爬窗的能力不差，隨機偷竊民宅，見到搜索燈光，將自己反鎖3樓房間內，仍被警察逮捕。

林姓居民上週四清晨4時許，慌張姓警方報案，指稱他睡不著，在自家陽臺上抽菸，往下俯瞰，見一男子將機車停放在公寓1樓門口前，卻走到對面的消防通道，瞬即爬上鄰居一樓的鐵皮屋頂，林男一度懷疑自己眼花，見到「蜘蛛人」，員警獲報到場，當地之前已有一起住竊案件，員警不敢大意，於附近搜索1個半小時，皆未發現蹤跡。

員警突然見到，一處民宅3樓房間內有影子晃動，經屋主同意後，員警入內搜索，於三樓房門外發現「蜘蛛人」，員警調查，這名「蜘蛛人」姓張，26歲，他宣稱繳不起房租，心生歹念，半夜隨機挑選一戶，從防火通道爬上鐵皮屋頂，一路爬到3樓，見窗戶沒鎖，便逕自入內，發現外面有燈光在照射搜索，便躲藏在門後，得知員警發現他的蹤跡，他將自己反鎖在房間裡，不過，員警大喊「出來，不然要破門了」，他自知難逃法網，只好乖乖開門，全案依加重竊盜未遂罪嫌法辦。

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