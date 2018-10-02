新光創辦人吳火獅私生女 請求吳家認領 更一審逆轉敗訴

自稱與新光創辦人吳火獅生下女兒的陳麗如（圖），今天低調現身最高法院。（資料照）

2018-10-02 13:14

〔記者張文川／台北報導〕新光集團已故創辦人吳火獅，14年前傳出與女子陳麗如生下私生女陳子婷，陳女打官司要求認祖歸宗，10年前一度被判敗訴定讞，但4年前陳子婷捲土重來，提告請求吳東進等6名兄姊代替父認領她，並舉證吳東進每季付10萬元生活費給她母女，法院一、二審皆逆轉判陳氏母女勝訴，最高法院發回更審，高院更一審今再逆轉改判陳女敗訴。可上訴。

吳火獅於1986年67歲時過世，育有4子2女，包括新光金控董事長吳東進、台新金控董事長吳東亮等。陳子婷現年34歲，母親陳麗如67歲，陳麗如1969年與高姓丈夫結婚，1976年她與同樣已婚的吳火獅交往，1984年生下陳子婷，陳子婷主張吳火獅晚年原本打算認領她，但不久即因病過世。

2004年，陳子婷首度打官司要求「確認親子關係」，但因提不出吳火獅生前曾經撫育她的證據，法院判她敗訴定讞。

但2014年陳子婷再次提告，指出這件官司定讞後，吳家人請託新光保全董事長李峰遙，每3個月支付30萬元生活教育費給陳家母女，條件是要「妹妹不要回吳家姓吳」，從2006年12月一直付到2011年3月，但之後吳家拒絕再支付生活費，陳女根據這項事證，第二度提告，請求6兄姊代父認領她。

陳母女主張，吳家人不會無故付她們生活費，並提出與李峰遙的錄音檔，還有匯款紀錄，證實吳家人早已認定陳子婷是「妹妹」；但吳家人反駁主張，父親從未認領陳子婷，吳家人也拒絕驗DNA。

一、二審法官都認定，錄音內容確實是李峰遙曾經代吳家人提供生活費給母女倆，形同已代父認領，判陳母女勝訴。最高法院將全案發回更審。

高院更一審今認定，陳女提出的非婚生子女證據，仍和前案一樣，另外提出的李峰遙匯款，不能證明李峰遙的匯款原因，也無法證明是吳家人指示李峰遙交付陳女生活教育費；李峰遙的錄音對話錄音中，也沒表示是代表吳家人；陳麗如作證雖稱和吳火獅交往生女、吳火獅有給生活費，但缺乏證據佐證。

更一審認定，陳氏母女所提出的「新證據」，不足以推翻之前定讞判決的認定判斷，即使吳家人沒有配合做血緣鑑定，也難以認定是妨礙舉證，法院無從直接認定陳女是吳火獅的非婚生子女。

判決指出，陳女聲請鑑定吳火獅的遺骨，以驗明陳女正身，但合議庭認為沒有必要，駁回請求。

據指出，陳麗如昨低調到庭聆判，判後表示，因為「妹妹（指陳子婷）」的哥哥們東進、東亮都不出庭，所以她交待「妹妹」不要來聽判，她一人來就好。