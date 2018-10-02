老翁單車迷途20公里 深夜狂敲他人大門 嚇壞民眾

林男訪友迷路，員警獲報將他帶回派出所。（記者歐素美翻攝）

2018-10-02 12:37

〔記者歐素美／台中報導〕62歲林姓男子深夜狂敲東勢區新城街某民宅大門，嚇得民眾報警，東勢分局員警到場，林男卻只記得自己姓名，經員警採用M-POLICE人臉辨識系統查詢，才知林男家住豐原區，因騎自行車到東勢區訪友竟迷路，員警最後以警車將林男及自行車送回家，親友表示，林男疑有失智現象，每次騎自行車外出就迷路，都麻煩警方送回家。

東勢分局茅埔派出所，上月27日晚上11點45分接獲民眾報案，指稱東勢區新城街有一名男子不斷狂敲其住家大門。

茅埔派出所巡邏員警劉經鵬及陳雅雯隨即趕到現場，發現林男牽著自行車，眼神呆滯，問其住址及身分證號，皆語焉不詳，只記得自己的姓名，員警只好以警用M-POLICE載具人臉辨識系統查詢，發現林男家住豐原區成功路，因家屬一時無法聯繫上，就先將他帶回派出所，林男表示，當日上午獨自從豐原騎乘自行車至東勢訪友，未料竟迷失方向，因長時間未進食，肚子很餓；所長陳茂海獲知即提供月餅及杯水，讓林男充飢解渴。

警方隨後連絡上家屬，並以警車將林男載回豐原住家，親友表示，林男疑有失智現象，每次騎車外出就迷路，幸有警方協助找回。

警方呼籲民眾家中若有長者疑似失智，應就醫並在其身上佩掛聯絡掛牌、身份辨識手環或於衣服繡上聯絡方式，以利警方或民眾發現時，可於第一時間確認走失者身分，迅速通知家屬，協助其返家。