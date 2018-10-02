不爽被降薪、終止契約 前美國商會會長索賠7萬美元被駁回

2018-10-02 12:27

〔記者溫于德／台北報導〕前美國商會（USCC）會長柯星漢（Paul Cassingham），2012年起在國內一家知名全球的律師事務所擔任資深顧問，但他控，事務所非但未經同意擅自降薪，甚至片面自行終止僱傭契約，提告索賠7萬餘美元。但台北地院認定提告無理，駁回請求，可上訴。

柯星漢是全球知名律師，歷任國際通商法律事務所（Baker & Mckenzie）、博欽律師事務所（Perkins Coie）、陽明國際律師事務所等各大國際性律師事務所；此外，長時間擔任USCC會長的他，同時在台美經濟問題上做指導，可謂在兩國間具一定曾度影響力。

至於本案，律師事務所當年看準柯星漢影響力、以年薪20萬美元聘任資深法律顧問；但柯認為，事務所自2014年2月14日片面決定調降年薪為17.5萬美元，2015年1月12日更以書面通知終止契約、要求同年4月12日離職，已嚴重損及個人財產權與工作權。

柯在書狀內寫明，依僱傭契約與勞基法規定，得提告請求給付13.4個月短付薪資差額、共27917美元，以及5萬美元資遣費，共計77917美元。

事務所律師抗辯，雙方簽訂的是委任契約，另解釋，聘任柯前曾請他寫評估書，他預估加入事務所後，個人1年能為事務所帶進台幣「Minimum（至少）」1500萬餘元業務收入、「Reasonably Expected（合理預期）」1700萬餘元業務收入、「Optimistic（樂觀）」1800萬餘元業務收入，基於柯業務評估收入，公司才會決定聘任為資深顧問。

但事務所律師接著說，合約書也已載明「事務所有權依柯的業績表現調整報酬」，但柯在任期間的實際業務與服務收入，與評估書落差很大，才會調降年薪25000美元，且柯當時知情後也無異議。此外，柯長期表現不如自己預期、經調降10個月後仍無改善，事務所才會在2015年1月12日依約希望柯離職；柯當時也已同意並辦理離職手續，雙方未曾發生任何爭議。

法官審理後認定，雙方確實成立委任關係，柯自然不得依僱傭契約與勞基法規定、請求給付短付薪資或資遣費，上週判決駁回。