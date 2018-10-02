薇閣派對房開性愛趴 驚見9女19男雜交大混戰

性愛趴現場。（記者鄭景議翻攝）

2018-10-02 12:06

〔記者鄭景議／台北報導〕34歲從事金融業的張姓男子，與39歲黃姓女子合夥，今年7月起成立名為「房間很多人」的LINE群組，並陸續在網路論壇，批踢踢西斯版張貼群交派對訊息，每週末在北中南各地汽車旅館包下大間派對房；上週日警方前往台北市大直薇閣查緝，發現現場共計9女19男開趴雜交，全遭警方依社維法及妨害風化罪嫌移送法辦。

警方表示，張男等人上週日於薇閣從中午12點開始，連辦3場每場3小時的雜交派對，將會一路到晚上10時，警方掌握相關資訊，申請搜索票前往查緝；當日下午2點，警方衝進房內，當時房內男男女女裹著浴巾，有人唱歌，有人正在床上「混戰」，警方當場表明身分大聲喝止，開燈搜索，不少男子嚇到「縮陽」，從床上跳起配合警方查緝。

警方現場帶回9女19男，還查獲8個使用過的保險套、298個未使用的保險套、潤滑劑及2萬8千餘元現金，張男等人遭警方帶回，應訊時坦承以生日派對名義掩護，實則開性愛派對，男生每人5000元，要先付訂金1000元，女生則免費參加，現場還供應免費酒水、保險套，男方付的5000元在扣除花費後，還會分紅給參與的女性。

現場參與性愛趴的女子年齡層在20到40歲不等，皆坦承與派對現場不認識的男子性交，甚至3P、4P；警方訊後將張男、黃女及另名LINE群組管理員洪女依妨害風化罪嫌移送法辦，其他參與者則依社會秩序維護法裁處罰鍰。