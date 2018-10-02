成醫砍人案延燒 空手道教練曝兇嫌私下一面...

2018-10-02 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕被控涉持刀刺傷女同事的成大醫院體外循環技師林光宇，其一對子女拜師學習空手道的空手道館教練謝國城跳出來聲援林光宇。謝國城表示，他認識林光宇20多年，林一向待人和顏悅色、輕聲細語，「如果光宇是壞人，那我整個道館找不到一位好人」。

謝國城憶道，約1995年時，他在成大空手道社任教，當時林光宇是在學柔道的成大學生，林光宇很靦腆、話不多，很老實，後來林光宇出社會，有空會回柔道社教學弟妹，20多年來他不曾見林光宇厲聲斥責學弟妹、對學弟妹說話都是輕聲細語的，這種好人連他都自嘆不如，因為林光宇發生這事，震驚之餘、實在看不下去，才會跳出來替林光宇說些話。

對於林光宇傳被同事指控工作擺爛、欺壓新人？謝國城說，正是林光宇工作技術不錯、不會擺爛，好欺負，才會被成醫壓榨，這麼好用的體循師，怎會放他走；如果林光宇真的很差，成醫早就想方設法趕他走了！

談到林光宇工作忙碌問題，謝國城說，林光宇工作很忙，寒暑假與連假都沒時間帶兩孩子出去玩，甚至兩孩子回北部看爺奶，林光宇也無法帶孩子回去，在林光宇兒子念國二、女兒小六時，讓兩孩子獨自搭火車上台北，爺奶到車站等候孫子。「不會擔心孩子不見嗎？」，林光宇回說，就每1小時跟孩子電話聯絡1次、確認安全。過去不曾聽林光宇抱怨成醫的工作忙碌等問題。

謝國城痛批說，這麼好的人，成醫竟說林光宇人緣不佳。他有問林光宇的同學與朋友，都說成醫已對內部人員下達封口令，此案成醫要導向不走到霸凌層面問題，由林光宇家屬出面向傷者賠罪，再由傷者向法官求情輕判林光宇；但如果走向霸凌問題，一定會追究林光宇責任。

對於林光宇交保金150萬元問題，謝也說，他看過酒駕致死的交保金也沒有這麼高，林光宇只是小康之家，那可能家裡隨時有150萬元現金，林母為此已哭了好幾天了！