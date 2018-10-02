斯文男持槍噴辣椒水搶彰銀50萬 涉案機車牌上月失竊

2018-10-02 11:27

〔記者方志賢／高雄報導〕一名頭戴全罩式安全帽、年約30歲男子，昨下午持槍闖入高雄市三民區彰化銀行建興分行，左手持槍、右手拿著辣椒水朝女行員噴射，最後搶走50萬元，警方比對相關路口監視器畫面，發現搶匪騎乘機車懸掛的車牌，是9月18日在左營果貿社區失竊，警方正循線擴大追查。

警方表示，搶匪作案騎乘的機車懸掛車牌，是9月18日在左營果貿社區遭竊，被害車主林姓女子發現車牌遭竊已報案，警方並通知林女到警局協助調查。

三民二警分局偵查隊長羅裕誠也表示，目前以車追人，全力調閱路口監視器，另對搶嫌行搶時掉落現場的疑玩具手槍握把送鑑識比對，並對搶嫌瘦高的身體特徵做全面清查。

警方表示，搶匪身高約175公分、戴黑色安全帽、黑框太陽眼鏡，著深色上衣及黑色西裝褲，昨趁銀行打烊前5分鐘，持手槍及辣椒水闖入，當時僅2名女顧客、保全及3名女行員在場。

目擊搶匪行搶過程的黎姓婦人說，搶匪長相斯文，安靜地進入銀行，直接走到櫃台，剛開始僅小聲對林姓女行員說「搶劫！」女行員還回他說「你要幹嘛？」搶匪第二次大聲說「搶劫！」一旁另名女顧客還問「是真的假的？」

搶匪隨後迅速跳過櫃台旁矮門，女行員趕緊退後，這時搶匪匆忙打開其中一櫃台抽屜，手抓起一疊鈔票往外逃，過程不到10秒。