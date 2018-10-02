無法無天！泡妞不成 光天化日抓女孩子報復

2018-10-02 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方執行第二波掃黑行動，逮捕檢肅治平專案目標8人、手下共犯41人，總計49人到案，其中，最荒唐的是22歲的邱姓主嫌，他的小弟泡妞不成，女孩子另結男友，這群惡徒追打對方不成，竟透過臉書號召小弟，跑到對方的住處，要抓走女孩子，威逼女孩子的新男友出面，家人報案警察馳抵，這群惡徒才鳥獸散，但無法無天的行為令人印象深刻，警方依刑法恐嚇、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌法辦。

中市警局第三分局調查，綽號「小瘋」的邱姓主嫌（22歲、曾有竊盜、毀損、妨害自由等前科），平時不務正業、好勇鬥狠，亟欲在中部地區闖出門號，遂結合綽號「陳勝」等小弟10多人，自組犯罪集團，並以老大自居，以中市地區各大理容KTV、檳榔攤為據點，發展組織勢力，今年5月間，一名小弟想追女孩子小莉（化名），小莉看不起小流氓而拒絕，並另結男友阿強（化名），邱嫌遂挺身而出，夠過臉書發佈「支援」訊息，號召旗下小弟10多人，在5月10日深夜11時許，於北屯區某理容KTV前，圍堵追打阿強，阿強逃脫而未遂。

邱嫌等人心有不甘，翌日上午號召小弟，包圍阿強住處，剛好見到小莉從阿強住處走出來，邱嫌等人遂想抓走小莉，再威逼阿強出面，讓他們揍一頓消氣，阿強的家人嚇得趕緊報案，員警馳抵解圍而未遂，三分局偵查隊於9月底將邱嫌等7人傳喚到案，並扣得做案用棍棒、手機等證物。

三分局調查顯示，邱嫌動員小弟鬧事，是透過臉書網站發佈「支援」訊息，旗下小弟隨即火速聚集滋事，另外，為了逃避警方追緝，小弟接到支援命令後，刻意不帶手機，而是租用汽車或借用他人車輛集合，設定「斷點」，造成警方追緝困難，警方調閱數百支監視器，才鎖定這群惡徒，並懷疑他們介入金錢糾紛，糾眾毆打被害人，犯下多起傷害、妨害自由案件。

另外，中市一分局也檢肅首惡鄭姓主嫌與成員共7人到案，這群人以開設車輛租賃公司為掩護，趁涉世未深租車人還車時，以車損為由，索求高價賠償，不從即率員暴利相向；烏日分局則檢肅施姓主嫌與成員共5人到案，他們以協助處理民眾金錢糾紛為由，強收調解費、工作費，如有不從即恐嚇或暴力對待。

刑事警察大隊偵一隊則檢肅首惡林姓主嫌與成員共8人到案，林嫌擁槍自重，教唆手下暴力討債；刑事警察大隊偵四隊檢肅李姓主嫌與成員共8人到案，李嫌以霸佔臺中市東協廣場前公設停車格經營計程車隊，收取保護費、簽立切結書加入車隊等方式吸收成員，並以暴力、言詞恐嚇計程車司機，脅迫加入車隊營利。