郭新政挨告妨害名譽出庭 強調「真相只有一個」

郭新政今以妨害名譽被告身分出庭。（記者謝君臨攝）

2018-10-02 10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前台北市議員李新生前女友郭新政，因被控於珠寶詐欺案中偽造當票，今年5月被判刑4月，可易科罰金確定；郭新政今以被告身份出庭，強調是被珠寶商嚴嘉慧控告妨害名譽，並稱如要提告請針對她一人，不要牽連不相干的人，就像李新說的，不信公理喚不回，她堅信真相只有一個，隨即上樓出庭應訊。

今天上午9點40分，郭新政至台北地檢署出庭，於庭訊前接受採訪，指「羅淑蕾、嚴嘉慧，妳們這4年來，對我和李新的所作所為，都是可受公評的，如果要提告，就直接來告我，不要株連其他網友，還有更多無辜的人，試圖轉移、模糊焦點，一人做事敢做敢當，既然敢做了，就要勇敢的去接受社會公評。」

郭新政說：「我今天已經把所有的資料都攤在陽光下，誠如李新所說，公理自在人心，她不相信公理喚不回，而且我們深信，真相只有一個。」

另，媒體針對郭新政上週控告羅淑蕾、嚴嘉慧涉嫌變造證據，指2人因裁掉當票下聯，誤導法官判決，導致郭被判刑一事，詢問郭，表示羅淑蕾回說：「她到當舖那拿到的當票，就是只有上聯，沒有下聯」；對此，郭新政稱：「那你要去問羅淑蕾」，接著以開庭來不及為由，委拒記者採訪，隨即上樓應訊。