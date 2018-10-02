新北校園教師間性騷擾案7年僅7件 議員問市長信嗎

2018-10-02 11:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員黃俊哲調閱資料發現，新北市2011年起至2017年，校園老師間性騷擾案僅有7件，他認為不可能這麼少，還問市長朱立倫「你相信這樣的數字嗎？」他曾協助調解2案，卻未列入紀錄，且校長處置措施失當，須加強法治教育。

朱立倫表示，性騷擾案有些可能是同事間的動作或言語造成誤會，有些則是私下和解、不想通報，重點在於當事人願不願意舉發。

黃俊哲說，他調解過的校園性騷擾案就有2件，校長的法治教育不足是很嚴重的問題，曾有結婚的女老師被學校其他老師騷擾，校長竟然說「找他們（當事人）講一講就沒事了啊！」雙方並沒有簽署和解書等文件，非常離譜。

黃俊哲認為，為人師表應該要做好的模範，校長的處置方式無法息事寧人，後來該校發生第二次相同事件，校長又說「找他們到辦公室聊一聊，已經講好了」，竟然沒有通報至教育局，校長的作法令人感到不可思議。

朱立倫回應，近年提倡兩性平權觀念，性騷擾議題獲得社會重視，傳統社會大家都認為「講一講就好」，許多案件以調解的方式處理，造成部份被傷害的當事者產生不公情緒。以目前的社會氛圍，台灣仍屬於保守的傳統社會，希望性騷擾事件息事寧人、大事化小，的確會有此情況，未來會在校長會議予以提醒，並加強法治教育，希望教育人員以身作則、做為表率。