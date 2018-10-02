要當正義爆料者 檢察官提醒幾件事

2018-10-02 10:38

〔記者吳政峰／台北報導〕網路社群發達，網友若路見不平，滑一下便可爆料，產生病毒式的散播，但士林地檢署主任檢察官柯怡如提醒，爆料者應注意可能觸犯的刑事與民事責任，以免公親變事主，惹禍上身。

柯怡如表示，爆料文如果將當事人姓名、出生年月日、婚姻、家庭、病歷、醫療、基因、性生活、犯罪前科、聯絡方式、財務等，其他得以直接或間接方式識別當事人的資料，在未經當事人同意且沒有公益性狀況下，公開於網路上，爆料者可能觸犯「個人資料保護法」。

部分爆料涉及情侶活春宮，則可能涉犯「刑法」散布猥褻影片罪；若內容涉及未成年人，恐觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」；如涉及依法令需保密內容，則可能會涉及「刑法」妨害秘密罪章。

柯怡如指出，爆料者或回應者如果附加評語或下標，例如：網路男蟲或是恐怖幼兒園等，足以毀損他人名譽，另有可能觸犯刑法第310條「誹謗罪」；她強調，雖然誹謗罪第3項設有除罪條款，即對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰，但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

柯解釋，如在部落格發表文章批評某人婚外情，即使內容屬實，但因涉及私德且與公共利益無關，因其以散布文字方式為之，仍構成「刑法」第310條第2項加重誹謗罪；另外，如果為了使他人受刑事或懲戒處分，而變造爆料內容，還可能觸犯誣告罪。

至於民事責任部分，柯怡如指出，爆料如果侵害他人之名譽、信用及隱私等人格，依據「民法」第195條第1項，受害機關或被害人依法可向爆料者請求賠償，且不論行為是故意或過失，均可構成侵權行為。

柯怡如透過台灣司法人權進步協會表示，「爆料」可發掘社會不公義事件，但沒有求證的網路爆料，有可能在變成網路霸凌，呼籲網友爆料前秉持「善意」、「合理評論」、「可受公評」等原則，才能有「爆料無罪」的確信。