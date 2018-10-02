行人違規穿越道路 遭無照騎士撞上身亡

郭男穿越馬路時未依規定行走行人穿越道，被撞身亡。（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-02 10:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕62歲郭姓男子9月30日下午4點無視下課時間車流量大，竟違規穿越基隆市北寧路2號前道路，遭無照駕駛的杜姓少年撞上，同時也擦撞到詹男的機車，造成3人受傷，送醫救治。隔日詹男因傷勢嚴重，轉院搶救後，不治身亡。警方指出，此案已是基隆今年第5起行人違規穿越道路致死的案件。

警方獲報後趕往現場，對肇事的杜姓少年等人進行酒測，酒測值均為零。杜姓少年向警方表示，他騎乘機車從北寧路往市區方向行駛，看到郭姓行人穿越道路，立刻按喇叭示警，並向旁閃避，卻還是撞到他，導致機車重心不穩滑倒，再次擦撞同方向，詹男所騎乘的機車。

被撞的郭姓男子因頭部及身體多處受傷，傷勢嚴重，從三軍總醫院基隆分院轉送長庚醫院急救，仍無法挽回一命。警訊後，依過失致死罪將肇事的杜姓少年移送法辦。

基隆市警察局交通警察隊表示，發生事故的北寧路段，車流量大，旁邊就是海洋大學，學生人數眾多，呼籲民眾穿越道路時，定要遵守交通安全規則，行走行人穿越道；車輛駕駛人行經學校時，要遵照號誌指示通行，並且減速慢行，以免再次發生憾事。

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