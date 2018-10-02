「爸爸救我...」退休警差點中詐 反釣出15歲車手

苗栗警方與呂姓退休警察聯手，查獲15歲少年車手，依法送辦。（記者張勳騰翻攝）

2018-10-02 09:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣一名呂姓退休警察，接獲詐騙集團電話，指他兒子被綁架，要求交付50萬元贖金，剛好兒子手機不通，讓他慌了手腳，後來跑到苗栗警分局求援，警方邊勸邊查證，花了20多分鐘才聯絡上呂的兒子，他才確信是被詐騙，後來與警方聯手引出車手，順利逮捕15歲的呂姓少年，今天依詐欺罪將呂姓車手送辦。

警方調查，呂姓退休警察，是昨天中午接到電話時，話筒那一頭為一名男子一直哭喊「爸爸、救我」，隨後詐騙集團成員佯稱呂男的兒子在外欠錢，如果不還錢就要讓兒子斷手斷腳。

呂男聽了之後，馬上打電話給兒子，因兒子在南部念夜間部，白天在外打工，電話卻不通，讓他了手腳，害怕兒子真的有生命危險，就在準備出門籌錢的時候，先到住家附近的苗栗警分局求援。

一進入分局，他馬上和警方筆談，一直不敢掛電話，惟處理員警，馬上告知這是詐騙，但呂男並不相信，警方隨即聯絡他兒子所就讀學校，花了20分鐘才透過學校教官找到呂的兒子，平安無虞，這才相信是詐騙電話。

呂男隨後配合演出約出車手，苗栗警方前往苗栗市台灣銀行附近埋伏，發現一名全身黑衣的年輕男子，背著側背包一直低頭講電話，徘徊在騎樓處，行跡可疑，經趨前盤查，查出15歲呂姓車手，坦承聽從詐騙集團命令在該處等候取款，帶回偵訊。

呂姓少年辯稱自己是因為想要幫家裡賺錢，所以才答應當車手，這次是第一次參與就被警方逮捕。