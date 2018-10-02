煞風景？139線架設這些東西 竟惹惱車友狂批

2018-10-02 09:08

〔記者湯世名／彰化報導〕煞風景！往來彰化、南投兩縣的重要幹道139線，今年傳出多起重大交通事故，繼上月舉辦路祭法會，彰化縣府與警方前天又在部分路段增設900顆反光標記與40支交通桿，以提醒用路人減速慢行，不料此舉惹惱大批車友與追焦族痛罵「趕羚羊！」指稱增設這些設施不僅無法有效遏止事故，反而破壞整體美觀，甚至有人大罵：「北七，遊覽車上來就撞光了！」

彰化縣府與警方等相關單位經多次到139線實地履勘，發現主要事故多發生在19K至22K沿線大彎道路段，因此於前天完成易肇事路段路面標線重新劃設、中央分向線處增設900顆反光標記及彎道路段增設40支交通桿，藉此提醒用路人行駛139線務必減速慢行，注意行車安全。

不過相關單位此舉竟惹來大批車友與追焦族痛罵，紛紛在臉書上痛批好好的一條道路竟搞成這樣，相當突兀，原本的美麗景致被破壞殆盡，還有人說如此一來背景變難看，追焦族傷腦筋了，不過也有人笑說：「怕甚麼，很快就不見了！」另有人說：「等大車來幫大家移除！」但也有人抱持正面看法說：「換個角度想，至少不會有三寶突然從逆向衝過來！」

相關單位則認為，縣道139線沿途風景優美樹葉繁盛茂密，為自行車友騎車聖地，也是假日民眾通往南投景觀休憩遊玩的必經路線，惟有不遵守交通規則的民眾於139線超速飆車、過彎壓車及橫越分向線等危險行為，不僅損及自身安全更影響其他用路人行的安全及權益，在易肇事路段設交通安全設施改善及配合警察局交通執法，期能有效遏止車輛因未遵守交通規則及超速、壓車等危險行為所發生的交通事故，讓民眾騎經139線能更加安心，享受陽光綠樹帶來的舒適感。