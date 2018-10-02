佛心法官不忍強盜假釋犯酒駕回籠諭知免刑 引發正反論戰

2018-10-02 00:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院傳出一起極為罕見的判決，因多起強盜竊盜案件被判刑10年9月的林姓男子，假釋期間又酒駕被逮，一審簡易判決判他2個月徒刑，依法需撤銷假釋，讓他回籠服完3年半的殘刑，林男上訴後，新竹地院二審合議庭認為他積極重建家庭生活，並負擔家庭義務，有心向善，於是依刑法61條撤銷原判決，諭知免刑，此判決一出，在司法界引發相當的論戰，支持者認為當事人遇到佛心法官，應重拾機會好好做人，反對者則認為一般沒前科的老百姓酒駕都不可能免刑，這樣的判決顯然會引發負面社會觀感。

判決書指出，37歲的林男因強盜、竊盜等案件，經苗栗地院判刑10年9月確定，2015年 4 月7 日縮短刑期假釋並交付保護管束出監，假釋期間至本月23 日期滿。去年1 月27日上午9點多在國道3號因行車歪歪斜斜為警攔查，測得酒精濃度達每公升0.27毫克。

新竹地院一審簡易判決承審法官認為，林男尚於假釋期間，本應注意謹言慎行，仍貿然酒後駕車上路，嚴重危及道路交通安全，缺乏尊重其他用路人生命、財產安全之觀念，所為實值非難。因此判刑2月，得易科罰金。

林男不服，提起上訴，二審仍在新竹地院審理，合議庭法官認為他自假釋出監後，除本案外未有其他犯罪紀錄，「可見其假釋出監後，尚知節身自愛，謹守法紀。」且其假釋出監後，積極進取努力學習，在小吃店工作表現極為優異，並於2016年5 月起由廚房助理升任頭廚，另其母有中度身心障礙，與父母、妻子同住，林男一力承擔全家經濟來源等情，足認其假釋出監後，業於社會上正常任事多年，積極重建家庭生活，並負擔家庭義務，其回歸社會之意甚明，確有悔悟之心。

刑法第78條前段規定，假釋中因故意犯罪，受「有期徒刑」以上刑之宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。

合議庭認為林男酒後駕車上路，行為誠屬不該，然犯後始終坦承犯行，態度良好，且除本案外並無其他酒駕犯行，足認本案應屬偶發性犯罪行為，且未釀成事故，對社會治安危害性相對較低，依其犯罪之客觀犯行與主觀惡性考量，本案犯罪行為實屬輕微，縱依刑法第59條規定酌減其刑為有期徒刑1月，林男尚須面臨撤銷假釋後之殘刑，不啻使其喪失現有工作與正常生活，更完全將其先前更生努力一筆抹煞，此亦與刑罰教化及司法追求社會修復之精神有違。

合議庭審酌其犯罪情節、假釋出監後之家庭生活重建及悔悟態度，認為本案當屬一般社會情狀下可資寬待之情形，縱依刑法第59條規定減輕其刑，仍嫌過重，依據一般社會通念，確有顯可憫恕之處，故依刑法第61條第1 款之規定免除其刑。

合議庭亦盼林男經此教訓，能深切惕勵，勿再以酒後駕車公共危險案件為「惡小」案件而仍為之，令己再陷撤銷假釋之不利，而辜負國家予其更生之寬典美意。本案不得上訴，就此確定。

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