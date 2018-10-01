10/1 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

雙贏彩、威力彩與38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-10-01 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月1日）開獎的第107000235期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬，由台中市太平區豐年里大源路56號1樓的「億來進彩券行」開出；第107000079期威力彩及第107000139期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000079期威力彩中獎號碼為「02、18、21、25、31、37，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共19注中獎，每注可得15萬元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬元；伍獎共453注中獎，每注可得4000元；陸獎共2851注中獎，每注可得800元；柒獎共6018注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬3914注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬8949注中獎，每注可得100元；普獎共7萬6774注中獎，每注可得100元。

第107000079期38樂合彩中獎號碼為「02、18、21、25、31、37」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共68注中獎，每注可得5750元；二合共1996注中獎，每注可得750元。

第107000139期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、09、12、13、14、16、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共25注中獎，每注可得10萬元；參獎共509注中獎，每注可得500元；肆獎共5717注中獎，每注可得100元。

第107000235期今彩539中獎號碼為「04、11、23、25、36」，頭獎共1注中獎，可得800萬；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共5887注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5229注中獎，每注可得50元。

第107000235期39樂合彩中獎號碼為「04、11、23、25、36」，頭獎摃龜；三合共123注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4386注中獎，每注可得1125元。

第107000235期3星彩中獎號碼為「055」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000235期4星彩中獎號碼為「0004」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」