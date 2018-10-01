10/1 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月1日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、18、21、25、31、37，第二區：08。
38樂合彩：02、18、21、25、31、37。
雙贏彩：01、02、04、08、09、12、13、14、16、18、19、22。
今彩539：04、11、23、25、36。
39樂合彩：04、11、23、25、36。
3星彩：055。
4星彩：0004。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：02、18、21、25、31、37，第二區：08。
38樂合彩：02、18、21、25、31、37。
雙贏彩：01、02、04、08、09、12、13、14、16、18、19、22。
今彩539：04、11、23、25、36。
39樂合彩：04、11、23、25、36。
3星彩：055。
4星彩：0004。
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