印尼情侶烏龍反鎖 跟員警以「菜英文」、「Google」神溝通

2018-10-01 20:45

〔記者王冠仁／台北報導〕一對印尼籍情侶日前返回台北市金門街租屋處，試圖用鑰匙開門卻不知何故無法成功開啟，被反鎖在門外1小時，只好報警求援。警方到場與印尼男用「菜英文」跟「Google大神」溝通，但始終仍無法打開大門；最後，屋內室友忽然開門解圍，印尼男才發現自己搞了一場大烏龍。

警方表示，日前一名印尼籍男子打電話報警，聲稱他在金門街租屋處外，不知何故無法開啟大門遭反鎖。轄區思源路派出所警員劉宇哲前往察看，但劉員與印尼男的英文程度都不好，兩人雞同鴨講老半天，最後劉員才發現印尼男拿出的鑰匙，與大門上的鑰匙孔不相符。

劉員緊要關頭卻忘了鑰匙孔的英文是「keyhole」，只好結巴地說「this 『key point』 is not different」。劉員見對方似乎不懂他意思，最後只好拿出手機，用google語音翻譯功能，要印尼男連繫房東。

不過，印尼男聲稱房東、室友都聯繫不上，苦惱得不知如何是好，劉員無奈之餘，索性敲打房門，沒想到被印尼男聲稱不在家的室友，這時打開了大門。

室友告訴警方，房東沒有更換門鎖，他也沒有從裡面鎖住大門，最後他還拿出自己的鑰匙向警方示範開門。這時印尼男才發現，原來大門鑰匙可以伸縮，他過去開門時都以正確方式開門，此次開門卻忘了鑰匙使用方式。

警方說，印尼男最後發現自己搞了大烏龍，脫口自責「holy shit」，還一再跟警方表示抱歉。