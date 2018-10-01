「拾金不昧」 500元以下1個月後就由拾得人領取

2018-10-01 21:32

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕台灣民眾有拾金不昧的美德，南投縣草屯警分局每月受理民眾送交撿得財物不少，但卻很多無人認領，1個月前裝有數千元的錢包至今無人領，半個月前兩個裝了數千元的紅包同樣無人聞問。草屯警方說，警署今年新公告，現金500元以下的拾得物，1個月後無人認領就由撿到者領回，其餘仍要公告半年無人認領才由拾得人領走。

草屯警分局每月受理民眾拾得物非常多，種類包羅萬項，從裝有現金的錢包、紅包、手機、手表、鑰匙、奶粉、衣服到農產品都有，去年就有人撿到一包玉米，後由承辦員警買下，變換成現金保管。

讓警方不解的是，民眾有拾金不昧的美德，但遺失財物的民眾卻很多連到派出所探問、報案都沒有，以最近1個月為例，1個月前有人在大觀市場拾獲1只錢包，內有數千元現金，也至今無人聞問。

另外半個月前在草屯鎮中興路上也有人撿到兩只紅包，裡面都有數千元現金，但送交警方半個月來也都沒有人來認領。承辦員警表示，景氣不好錢難賺，數千元有時是一個家庭好多天的家用，因此會很希望能讓失主把這些財物領回去。

過去拾得物公告半年無人認領，警方就通知拾得人領回，但即起，現金或價值在500元以下，警政署新規定，若民眾送交派出所，就由派出所保管1個月，無人認領時就由拾得人領走，但鑰匙和專屬個人物品，若拾得人堅持領走，警方會讓它「無法使用」。而500元以上財物則仍照原規定，公告半年後無失主認領，再通知拾得人領取。