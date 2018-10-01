她因卡債想不開 到飯店吞安眠藥鬼門關前走一遭

2018-10-01 20:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名婦人日前急忙向警方報案，聲稱30歲黃姓女兒因為背負卡債、情緒低落，她連繫不上，擔心女兒想不開跑去自殺，著急向警方求援。中山分局圓山所警員緊急透過手機定位協尋，最後在一家飯店內找到已吞服安眠藥的黃，成功將她從鬼門關前拉回。

警方表示，日前一名家住在台北市士林區的婦人，急忙打電話向警方報案，她聲稱她的黃姓女兒近來因為卡債問題情緒低落，她今天聯繫不上女兒，擔心她獨自出門尋短，「拜託救救我女兒」。

警方立即啟動手機號碼定位協尋，發現黃的手機訊號出現在農安街附近，轄區圓山所警員胡耀仁、林彥諶趕赴現場查看，並在周邊飯店逐一清查。員警最後在新生北路三段向弄內一家飯店，發現有一名女子冒用男性身分證入住。

員警查看飯店內監視器畫面，發現該名女子入住時神志不清、走路搖晃，入住後也沒離開房門，員警立刻上樓敲門，發現無人應門，急忙找來飯店人員開啟房門進入。

警方說，黃女當時躺在床上雖有生命跡象但意識模糊，且身旁有許多拆封的安眠藥與酒瓶，立刻通報119將黃送醫，順利幫他撿回一命。

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