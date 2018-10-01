野宴不滿離職員工爆料 索賠500萬卻遭駁

2018-10-01 21:16

〔記者溫于德／台北報導〕知名燒肉店「野宴」台北市桂林分店去年被爆，為節省成本，要求員工回收客人未烤食材、重新裝盤後上桌等事；但店家認為爆料不實，同時認出爆料人是兩位前員工，連帶索賠500萬元；但被告均否認爆料。台北地院審理後雖認定爆料並非毫無根據，判決免賠，仍可上訴。

「壹週刊」去年5月中出刊指，桂林店要求員工將廚房掉在地上或回收食材、重新裝盤後繼續使用，並疑似將帶酸味的「BK牛肉」說成是特殊調味，且海鮮盤下方鋪墊冰塊由自來水製成、有泡生水疑慮；而食材自開店後置放室溫中，若遇夏天忙碌時易變質，同時以洗衣粉代替洗碗精清洗碗盤，洗碗槽的水有時從早到晚都未換等。

但「野宴」認為，爆料非但不實，並認出爆料人身分是均已離職儲備店長「阿偉」與工讀生「小王」，提告時反指「阿偉」去年4月底以「母病」為由請假被拒後、兩人就不再上班，而「阿偉」3日後擅自進入店內廚房拍照；此外，兩人另向電視台指摘該店「無所不用其極cost down（指降低成本）」，同樣被指不實。

「阿偉」雖承認拍照，但辯沒人見過照片，應無法推論她與「小王」就是爆料人；雖又承認接受電視台電訪，「阿偉」卻辯，只向記者抱怨請假不易，加上確實見過報導所述情況，並攸關食安與消費大眾健康，屬可受公評之事；另依台北市衛生局去年5月稽查紀錄，該店確實被認定具食安疑慮，再度證實爆料並非不實。

法官審理後仍認爆料人就是本案兩位被告，但循最高法院見解認為，若公眾人物、企業主涉及公共議題或公益時，須對言論自由作較大程度退讓，尤其食安與衛生議題；因此，依被告所提照片，確實可見該店當下水槽內呈黃褐污濁、砧板緊鄰已放廚餘之大圾垃桶旁等；且依衛生局稽查照片，同樣可見數桶已開封洗衣粉放在廚房內、沙拉吧風扇不乾淨等狀況。

至於「勞資問題」，也因「阿偉」指摘的是公司方針與雙方勞資糾紛，基於「事實陳述」，駁回請求。