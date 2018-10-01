驚！戶口多一個兒子 台商夫包中國二奶生子遭休夫

2018-10-01 21:20

〔記者楊國文／台北報導〕郭姓台商婚後和中國二奶何女通姦生子，偷偷認領，郭妻因接獲北市大安區衛生所通知新生兒要接種疫苗才驚覺丈夫姦情，訴請離婚獲准後，並求償，高等法院認定郭姓台商通姦生子造成高女身心重大痛苦，判郭男應賠償80萬元確定。

判決指出，郭姓台商和在銀行任職的高女於2011年12月結婚，不過，郭男時常赴中國談生意，冷落嬌妻，卻和中國籍何女發生婚外情，並於2014年3月生下一子。

高女原本不知郭男包二奶並生子，因接獲北市大安區衛生所通知，其認領的「新生兒」應接種疫苗，才驚覺丈夫偷吃生子，怒告郭男涉通姦罪，並訴請離婚，同時以郭的犯行造成她身心痛苦，求償150萬元。

法院審理時，郭男坦承赴中國時，和何女婚外情並生子，並認領此親生骨肉。法院認定，郭男和何女雖在中國大陸犯通姦罪，該犯罪地仍屬我國領域內犯罪，具審判權，輕判郭2月徒刑，可易科罰金6萬元。

離婚官司方面，高女指控郭男和何女發生姦情，除羞辱她，還使她精神遭受重大痛苦，至今仍須定期回診醫院治療，並因請假過多，致年終考績並未達銀行加薪標準，影響其權益甚鉅。法官認定因郭男婚外情生子，造成和高女的婚姻破裂，判准離婚。高女求償部份，則判郭男須賠償80萬元確定。