女員工控前老闆「邊開車邊性侵她」 說詞反覆判老闆無罪

2018-10-01 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕台中有間知名的設計公司男性負責人，在2016年遭2位離職的女前員工聯手控告他涉嫌性侵；但在開庭受審時，法官發現2名員工不僅事發經過的說法一變再變，也找不到其他證據能夠佐證犯行，最後法官依「罪證有疑，利於被告」之原則判這位公司負責人無罪，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，其中一位女員工在2016年甫從這間設計公司離職後，隔天便聯同另一位已離職的前女同事，向公司的負責人吳姓男子提出性侵告訴，指控吳男長年利用權勢要脅、逼迫她提供性服務。

離職女員工指控，在2016年9月28日颱風假當天早上，忽然接到公司來電要她加班畫設計圖，當時吳男還開車要來接她上班；不料當她坐上車後，吳男又改稱要去巡視工地，途中吳男一邊開車，一邊以右手猥褻她的下體，最後甚至用手指性侵她，時間長達20多分鐘，女員工怎麼抵抗、求饒都沒用；最後到了工地，以「若不配合，就不讓她繼續工作」等語，變本加厲的直接性侵她，最後還射精在她的嘴裡；女員工被性侵得逞後，趕緊衝到洗手台清洗口腔，隔天就離職提告。

不過吳姓負責人喊冤，強調另一位女員工在離職後，不只與他保持聯繫，之後還常回公司借用測量儀器或參加公司聚會，還沒事請他開車接送，如果他是色狼互動會這麼親暱嗎？更何況當年「梅姬」颱風侵襲台灣時，他因為擔心漏水早就把工地的水源切斷，「哪來的水可以漱口？」

法官審理時，發現陳姓負責人的證詞屬實，之後為求慎重，曾多次調查犯案過程；但2位被害人的說法卻反覆多變，在警局、偵查庭與法院的說詞都不同，關鍵處也總以「忘了」、「記不清」帶過，而且警方當時在女員工的口中、工地現場都驗不出有男性的DNA；法官認為本案只有被害人單方面的說法，沒有其他證據能夠佐證，決定依「罪證有疑，利於被告」之原則，判吳姓負責人無罪，全案仍可上訴。