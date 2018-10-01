夜歸婦淋雨求助警 酒駕父馳援被逮

2018-10-01 17:44

［記者陳賢義／台東報導］今天凌晨2點雨勢滂沱，套上簡便雨衣的楊姓少婦懷抱襁褓中嬰孩，騎機車趕返家，未料中途機車沒油，母子倆躲在路旁住家屋簷避雨，無助求警，恰巧騎機車的楊父路經瞥見，醉醺醺折返找尋，警方獲報趕往，不久楊父也搖搖晃晃的抵達，酒氣沖天難掩，楊婦母子平安，但楊父就難逃罰責，訊後被依公共危險罪移送法辦。

警方趕往現場，楊婦機車移至妥適位置，欲以巡邏車護送返家，不料楊父正騎著機車搖晃到來，心疼的說：「我剛才經過怎麼沒有看到妳？」警方在對談中嗅聞濃濃浴酒味，並察覺楊父語無倫次，立馬施予酒測，呼氣測值達0.59，超標觸犯公共危險罪，當場逮捕歸案。

警方調查，楊婦當晚騎乘機車揹著小孩從尚武村出發，沿著台九公路往台東市區方向欲返家，行駛快到大武村路口處時，不料機車因沒油無法啟動，而楊婦因手機無法發話，致使不能聯繫親友，手機僅剩撥打緊急求助電話功能，立馬撥打110報案救援，懷抱著未滿1歲的兒子，在大雨中沿著台9線走到大武村的民宅屋簷下躲雨，等待警方救援。

正當警方趕抵現場欲將楊婦母子護送返家，未料楊父卻在酒後騎乘機車搖晃趕到現場救援，當場罪證確鑿。警方雖很同情楊父救女心切，但為了民眾行車安全，仍依法將楊父逮捕帶返所偵辦。

楊父表示，因為急著要接女兒及孫子才會冒著滂沱大雨酒駕，感到非常後悔。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆