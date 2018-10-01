男變裝「女蜘蛛」行竊 妄想把警察關在逃生梯

2018-10-01 17:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區漢民路某大樓傳出闖空門，員警獲報圍捕，李嫌假好心要帶員警搜捕可疑人士，卻不知他全身穿著女性衣物怪異模樣，早已被鎖定，他企圖將員警關在地下室，還拿雨傘頑抗，仍被員警以擒拿術制伏。

小港分局漢民路派出所9月28日清晨6時26分接獲110通報，指稱漢民路大樓民宅遭竊賊入侵，44歲洪姓被害人指稱，有名可疑男子從2樓攀爬樓間樑柱至6樓後，不見蹤跡。

員警林德勝、楊君平逐層搜索，林員在地下室遇到1名男子，他主動開口說有可疑人士在7樓，要帶林員前往搜捕。該男子揮汗如雨，本身襯衫外套上金色女性上衣，穿著鐵灰色絲質女性長褲，手中拿著一把雨傘，怪異模樣讓林員直覺他就是「蜘蛛盜」。

林員假裝查看，2人走到地下室逃生門時，男子趁機關閉逃生門，企圖把林員關在逃生梯，林員早有防備一腳踹開，男子拿雨傘攻擊員警，但很快地被擒拿術制伏。

經查57歲李姓竊嫌（竊盜、強盜、搶奪、毒品、偽造文書等前科），擅長徒手攀爬侵入住宅，偷竊財物，他應訊時否認犯行，還說身上女性服裝是他在路旁撿到，他更誣賴林員將他強行帶回派出所，造成他腳踝舊傷更為嚴重，不斷嚷嚷要照X光，經被害人指認女性衣物為贓物後，全案依妨害公務、竊盜、侵入住宅將其送辦。