瞎扯「李登輝是阿伯」 醉漢譙警「看啥潲」罰5萬

2018-10-01 17:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕有毒品前科的彰化縣楊姓男子，爛醉跑到鹿港分局秀安派出所報案，卻瞎扯「李登輝我叫阿伯啦，蔡英文以後要嫁，我要叫她阿姨啦」，瞎掰不違法，但他卻辱罵警察「看啥潲」（看三小），被警察依妨害公務罪法辦，彰化地院引用「臺灣閩南語常用詞辭典」，認為台語的「潲」是精液之意，屬於粗俗不雅的用語，判刑4月，楊男上訴二審並認錯，台中高分院認為量刑太重，改判拘役50日，可易科罰金5萬元確定，一個字的代價是1萬6000餘元，堪稱「一字千金」。

判決書指出，楊男有毒品案入獄前科，前年11月14日深夜，他醉酒到秀安所報案，卻講話含糊，警察質疑他醉酒，他答稱「我沒喝那麼多啦，我李登輝我叫阿伯啦，蔡英文以後要嫁，我要叫她阿姨啦」，又見員警調整胸前的密錄器，竟大吼「看啥潲」，員警將他依妨害公務罪嫌逮捕時，他揮手碰到警察的臉，但沒有成傷。

彰化地院一審時，楊男辯稱無侮辱之意，「看啥潲」是「看什麼」之意，不過，法官參考「臺灣閩南語常用詞辭典」，認為「潲」為精液之意，引申為「無聊、無用」，是粗俗不雅的用語，楊男用粗鄙不堪的用語辱罵值勤員警，又否認犯行，依妨害公務罪判處徒刑4月，可易科罰金12萬元。

楊男上訴二審，台中高分院看法雖與一審相同，認為楊男用詞粗鄙不堪，具侮辱之意，不過，楊男二審時坦承辱罵警察，犯後態度改善，也已向員警道歉，一審量刑太重，撤銷改判拘役50日，可易科罰金5萬元確定。

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