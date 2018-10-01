享悅吸金案嫌犯交保想搬錢 檢方成功攔阻

2018-10-01 17:29

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署偵辦享悅財務顧問股份有限公司涉嫌吸金案，上週發動搜索，訊後諭令文姓操盤手等嫌犯交保，不料，其中一名嫌犯交保後，竟動腦筋想搬走1000萬元，檢方獲知後緊急扣押，成功攔阻不法資金移轉，以保障受害人權益。

檢調調查，38歲楊姓主嫌原在挑替創意設計公司任職，以「保本、每月固定配息4%」等口號利誘民眾掏錢投資，之後又與28歲魯姓前女友另成立享悅公司，由原挑替公司黃姓負責人擔任公司監察人，以「勝率極高、高額獲利」為噱頭鼓吹民眾投資期貨，透過老鼠會方式拉下線。

檢調指出，2015年11月至去年5月，集團靠借款投資吸金8000萬餘元，投資金都用於出國享樂、買名牌包等個人花費，代操期貨交易保證金約15億元，但實際上代操期貨投資已虧損2、3億元，受害者逾60人。

檢方上週兵分6路搜索約談楊男等5名被告與4名證人共9人到案，另還查扣登記在文女名下的賓利GT SPEED及魯女的保時捷跑車各1輛，訊後，王姓操盤手獲20萬元交保、挑替公司黃姓負責人5萬元交保，魯女、文女各100萬元交保、楊男限制住居。

檢方指出，其中1名嫌犯獲得交保後，打算從設在凱基期貨股份有限公司期貨交易保證金帳戶內，出金1000萬元，轉至其他帳戶，營業員發現疑似涉及不法洗錢，立即啟動洗錢防制機制，檢察官獲悉後，緊急扣押1000萬元，成功攔阻不法資金移轉，以保障受害人權益。