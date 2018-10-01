成醫職場霸凌已久？ 兇嫌曾被關會議室羞辱、告同事恐嚇

同單位另一名呂姓女護理師曾把林關在會議室，飆罵三字經恐嚇，還爆拉扯等肢體衝突，林控告呂女，檢方以罪證不足予以不起訴處分。（資料照）

2018-10-01 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕成大醫院日前驚傳喋血案件，體外循環技師林光宇疑不堪長期遭職場霸凌，憤而持刀刺傷女同事陳彩鳳；現又有人爆料，同單位另一名呂姓女護理師曾把林關在會議室，飆罵三字經恐嚇，還爆拉扯等肢體衝突，林控告呂女，檢方以罪證不足予以不起訴處分。

據《蘋果》報導，有自稱是成大醫院員工爆料指出，林在工作單位遭職場霸凌，還秀出林光宇控告另名呂姓護理師的不起訴處分書，台南地檢署也證實林男曾提出告訴，但全案已不起訴處分。

不起訴處分書指出，呂女曾於2017年6月9日，把林男叫到醫院3樓加護病房會議室後，立刻將門關上，以三字經國罵、「要讓你日子很難過」等語恐嚇林光宇，林欲離去遭阻，雙方爆發肢體衝突，導致林左手及右腳紅腫，其後的協調中呂女又嗆「關在裡面又不會死掉」、「你應該害怕我，你最好離開這個單位，不然你的恐懼是一輩子的，我們兩個會一起退休。」等語，林怒而控告呂傷害、強制、恐嚇等罪。

事後疑受到醫院壓力，林男持和解書撤銷傷害告訴，而強制及恐嚇部分，呂女稱因她話還沒講完，林男就要離開，所以才去拉林，辯稱會議室也沒鎖，另外檢方認為「關在裡面又不會死掉」、「你應該害怕我，你最好離開這個單位，不然你的恐懼是一輩子的，我們兩個會一起退休」等語，雖令林男感覺不適，但難認為呂女主觀上有恐嚇犯意，所以以不起訴處分。