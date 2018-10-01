8旬婦想從跳河輕生 玉蘭花婦人急拉救她一命

在附近賣玉蘭花的吳姓婦人救了羅婦一命（記者吳昇儒攝）

2018-10-01 16:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕82歲羅姓婦人因不滿丈夫長年賭博，又喜歡去有女陪侍的地方，萌生死意，下午2時許，竟跑到田寮河旁想要輕生。路旁販賣玉蘭花的吳姓婦人看見羅婦想跳河輕生，一個箭步向前拉住她，立刻撥打119，並請警方到場協助。一念之間，讓羅婦改變的想輕生想法，反過來謝謝吳婦救了他一命。

賣花吳姓婦人表示，當時看到羅婦在對面伸腳想要站上橋墩，但因行動不便作罷，就開始注意她的行為，看見婦人沿著河邊一直尋找攀爬處，後來附近的景觀台比較低，羅婦竟將腳跨上欄杆；驚嚇之餘，立刻向前將她拉住，詢問她發生甚麼事。

羅婦一開始稱看見田寮河很美，想看看河水，但吳婦覺得有問題，繼續追問她到底發生甚麼事，羅婦才說因為85歲的丈夫愛賭博，而且喜歡去有女陪侍的地方，加上身體狀況不好，所以想要跳河輕生，隨即拿出1千元，要給吳婦。

吳婦詢問她有無家屬可以聯繫，但羅婦卻推說忘記電話，吳婦見情況不對立刻撥打119救人，並通知警察。羅婦見狀又拿了1千要給吳婦，並輕聲跟她說：「謝謝妳救我一命！」

基隆市警二分局信六路派出所獲報後，即刻到場，安撫羅婦情緒後，將她帶回所內。警方初步調查，羅婦領有身心障礙手冊，行動稍微不便，稍微有點失智情況，但羅婦敘述內容是否為實，還需要進一步釐清。

羅婦兒子到場後，向警方表示母親本來要在三軍總醫院看報告但突然找不到人，家裡已經找了快2個小時，感謝警方幫忙找到媽媽。

賣玉蘭花的吳姓婦人救了羅婦一命（記者吳昇儒攝）

救護人員趕抵現場跟著賣玉蘭花的吳姓婦人一起勸導想輕生的羅姓婦人（記者吳昇儒攝）

警方到場協助，並詢問羅婦的身體及家庭狀況（記者吳昇儒攝）

救護人員趕抵現場跟著賣玉蘭花的吳姓婦人一起勸導想輕生的羅姓婦人（記者吳昇儒攝）