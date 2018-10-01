酒駕自撞路樹 休旅車車頭被撞爛

台中一名沈姓男子，今天凌晨酒駕開車自撞行道樹，車頭幾乎撞爛，身體也因多處受傷送醫急救。（記者陳建志翻攝）

2018-10-01 16:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名沈姓男子（25歲），今天凌晨2點多酒後駕駛新車價要200多萬元的Infiniti FX35休旅車行經大里區大峰路時，疑似因車速過快失控自撞路樹，整個車頭和引擎室幾乎撞爛，沈男也因強大撞擊力造成心臟主動脈破裂、血胸，緊急送醫急救，警方酒測後發現酒測值為0.48mg/l明顯超標，除依公共危險罪嫌函送法辦，也將進一步釐清肇事經過。

台中市消防局今天凌晨2點50多分接獲報案，指稱大里大峰路有汽車撞上中央分隔島行道樹，抵達時發現1輛休旅車撞上行道樹，不但車頭全撞爛，地上也都是四散的零件和油漬，當時駕車的沈姓男子意識清楚，不過左大腿骨折，全身並有多處撕裂傷，立刻將他送醫。

沈男送往亞大醫院檢查後發現，因車禍的強大撞擊力，造成心臟主動脈破裂，左側血胸、右大腿骨折、身上多處撕裂傷，今天上午進入開刀房手術。

霧峰分局成功派出所林振傑所長表示，沈男經酒測，酒測值為0.48mg/l明顯超標，因車頭逆向停在大里往霧峰方向車道，到底是高速撞擊後，造成整輛車偏移到對向車道？還是酒駕逆向行車肇事？因沈男受傷送醫，須待傷勢穩定後進一步調查釐清，已先將沈男依公共危險罪嫌函送法辦。

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