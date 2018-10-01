失智嬤被綁陽台防自殘 遭質疑說謊媳婦揚言提告

2018-10-01 15:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣前天傳出有失智重障老婦被綁陽台事件，昨天67歲媳婦出面拿出診斷書駁斥喊冤，強調是防範自殘，並非虐待；但住戶隨後又在臉書社團「爆料公社」貼文指出，「媳婦說謊！有錢拉皮整容玩股票沒錢請看護？」今天媳婦憤怒痛斥「這些都不是事實」，她將把婆婆接回來照顧，也將對說謊的人提出告訴！

爆料民眾表示，所有住戶都心疼老人家，有時會給老人家東西吃，就會被媳婦罵說「出問題誰要負責？」，還有看過媳婦從2樓丟芭樂到1樓，明明就有電梯，食物卻用丟的，「這不是養小狗好嗎？」

爆料民眾強調，大家都知道照顧失智老人很辛苦，也沒有人去否定媳婦，但是這樣照顧方式太可悲，所有住戶都希望老婆婆能夠在安養院，老婆婆是榮眷，每月都有1萬6000元補助，應該受到更好的照顧。

爆料民眾強調，這位媳婦有錢也是自己說出來，不然誰會知情，媳婦說整型花了20多萬元，這從外表也看得出來；賣土地有2千多萬元，既然有錢，就應該送安養院，常常去安養院關心就好了。

爆料者表示，住戶都看不下去，但是跟媳婦說，就會被說是「這是家務事」，勸她就會被認為太多管閒事。

針對爆料者的指控，媳婦今天「氣炸了」，認為根本都不是事實，卻都在抹黑她，她一定會提告到底，也會把婆婆接回來照顧。

媳婦強調，土地買賣都是她與前夫所生的女兒在經手，女兒做生意貸款買土地，之前把土地賣了，這都跟她無關。

媳婦指出，她以前發生過車禍，所以額頭有受傷，才會去打肉毒桿菌，每年兩次，每次3500元，但沒有去做整型或是拉皮；至於玩股票，那是因為日日夜夜都在照顧婆婆，關心股市行情也不代表就有玩股票。

媳婦強調，婆婆榮眷每月16000元，除了付房租，就是生活費，丈夫因為投資失利，也沒有拿錢回來，既然有人說她有錢，「不然就去查查看，就知道她有沒有錢？」

失智重障婦被綁陽台被民眾貼文到網路社群後，昨天由彰化榮民服務處與彰化縣政府社會處派人，把老婦接到埔里榮民之家，目前在埔榮醫院。