馬來西亞4名車手來台 台籍水房指揮犯案全部落網

2018-10-01 14:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣車手在警政署「斬手專案」後缺人，詐騙集團頻頻引進馬來西亞車手來台犯案，高市刑大今又破獲4名馬籍車手及羅姓台籍水房幹部，車手竟把錢藏於捷運廁所垃圾桶下，再由水房進入收走，該集團來台犯案，不到2週就得手百萬詐騙金額，警方將5人一網成擒。

據了解，詐騙集團眼見台灣車手人手短缺，竟看準政府開放東南亞國家來台觀光免簽證美意，轉向引進外籍車手，尤其是會講華語的馬來西亞人，成為詐騙集團吸收的對象，組成車手部隊大舉入台，高市刑大查獲一組集團，起出3萬元台幣、2800元馬幣（折合台幣1萬9600元）。

高市刑大今指出，上月中旬，接獲桃園被害人陳姓男子（63歲）報案，指詐騙集團以「假藉親友名義急需用錢」騙走7萬元，警方組成專案，發現錢在高雄被領走，涉案的車手竟非台灣人，而是上週入境的馬籍陳姓男子（40歲）。

警方查出該車手集團以司姓男子（31歲）為車手頭，在境外先組微信組群組，來台聽候指令進行提領，再約於捷運站內男廁交錢，把錢藏於垃圾桶下回報位置，有時成員一時找不到直問「到底哪一間」，同夥回報「有沖水聲這間」，令監控的警方哭笑不得。

馬國車手沒有交通工具，專搭捷運沿路銀行提領，刑大鎖定馬籍陳姓（40歲，譯音）男子等4人的落腳處，前日陸續收網，分別在高鐵左營站、高雄市區旅店及桃園國際機場等處，逮捕馬籍陳男4人及負責收錢上繳的台籍羅姓幹部（20歲），查扣存褶及金融卡12張等證物。

馬籍車手供稱，在台期間每日「生活費」2500元，回馬國後，每天還能領取馬幣300元（約台幣約2100元），警方加強蒐集外籍車手情資，不讓「斬手專案」成效有折扣。

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