惡質地政士騙屋詐貸 還恐嚇被害人「贖回」房產

警方將沈送辦。（記者王冠仁翻攝）

2018-10-01 14:46

〔記者王冠仁／台北報導〕中華地政士事務所日前遭人踢爆，涉嫌以「騙屋詐貸」方式，向銀行詐貸、向民眾詐取房屋，至少有13人受害，不法獲利超過2億元。檢警日前兵分多路逮捕該事務所負責人陳國帥，但警方又發現，該事務所仍未罷手，其代書沈咨凡竟還對被害民眾恐嚇，警方再循線逮沈等9人。

警方指出，前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌今年8月與父親林茂樹，踢爆一起房地產買賣詐欺案，中華地政士事務所負責人陳國帥、代書沈咨凡等人，以人頭向民眾購屋並簽立合約，在支付2成訂金後就將房屋過戶，但對方再以人頭向地下錢莊貸款，導致房屋遭賣出，屋主卻拿不到8成尾款。

案件曝光後，陸續有被害人出面指控，檢警初步統計，目前共有13名被害人提告，總詐騙金額近2億；檢警本月前往搜索陳住處與公司，並循線逮到落跑的陳。

不過，警方近來又接獲報案，指稱此案的被害人，又被該事務所人員盯上，對方要求被害民眾，必須以高於原支付的房價價金來「贖回」已經過戶的房產，被害人若是不從，就要脅將把房產拿去向地下錢莊借貸或教唆幫派份子恐嚇被害人。

警方布線追查，日前兵分多路前往內湖等處逮捕該事務所31歲代書沈咨凡等9人，沈落網後聲稱，沒有恐嚇情事，只是向對方說明後續處理流程。不過警方掌握相關事證，最後仍將沈等9人依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。