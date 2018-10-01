偷不到竟下毒手…8尊神像遭毀容

口湖埔北村吳夫人廟的神尊遭人噴漆毀容。（記者黃淑莉攝）

2018-10-01 14:36

［記者黃淑莉／雲林報導］口湖鄉埔北村2間廟宇的8尊神像遭人毀容，地方村民表示，上週五早上看見一部廂型車進出，研判嫌犯可能進到廟內要偷金牌或香油錢，結果什麼都沒偷到，因此對神像的臉噴漆。

口湖埔北村林投圍橋附近「吳夫人廟」奉祀吳夫人，值年爐主吳景輝表示，吳夫人廟是埔北村鱉潭在地的廟宇，相傳吳夫人是清末民初地方一戶大戶的ㄚ嬛，過世後被埋在目前廟宇所在地，因多次傳出神蹟，地方雕刻神尊奉祀，原本是很小1間，幾年前重建成現今規模。

吳景輝指出，上週五晚上8點多他從嘉義回家，先到廟裡點燈燒香，發現吳夫人神像的臉遭人噴紅色油漆，隔天早上又聽村長說，附近一間「善德爺廟」的7尊神尊也遭人毀容。

據村民說，28日早上8點多看見一輛廂型車進去吳夫人廟，沒多久就又開出來。

吳景輝說，地方有多間廟宇是開放式，擔心香油錢、金牌失竊，信徒酬謝的香油錢、金牌都由值年爐主造冊保管，研判嫌犯可能是要偷金牌或香油錢，結果什麼都沒偷到，因此破壞神像洩憤。

口湖分駐所表示，經過了解嫌犯破壞神像為告訴乃論，目前廟方並未提告，避免再發生類似案件及確保村民安全，警方會加強巡邏，也呼籲村民發現有可疑人車儘速通報警方。