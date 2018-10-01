虧大了！落跑山友退休金賠掉求償金剩下…。（資料照）

2018-10-01 14:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕任職台電彰化區營業處芳苑鄉草湖服務所的51歲山友葉生錦，其向台電辦理退休今日生效。一般估算，以台電約2、300萬元退休金，支付220萬元南投縣消防局求償金和罰單所剩已不多，再加上原本正常可在台電做到65歲屆滿退休，提早14年退休，14年累計下來起碼失去1000多萬元薪水現金流，實在虧很大。

台電彰化區營業處業務副處長黃甘杏，今天證實葉生錦退休離職生效，但不願透露葉生錦能領退休金金額，不過，據台電彰化區營業處1名資深基層員工說，他估算台電給予的退休金頂多300萬元，甚至不到300萬元。

這名認識葉生錦的台電員工，替葉生錦抱不平，他說，自己的職位階級跟葉生錦相近，兩人薪水應該差不多，他以自己為例，6萬多元底薪加上加班費，月薪約領7萬元，7萬元薪水階級，用滿25年辦理退休，現階段因尚未滿65歲，所以只能領台電1次整筆退休金，勞保退休則要等到滿65歲才能領。

「以滿25年領最高45個基準點計算，退休金頂多300萬元…」這名員工指出，葉生錦為人「古意」（憨厚），不擅言詞表達，工作態度認真，颱風天搶修電力經常守夜在草湖服務所，因興趣利用休假日登山，出事後，由於木訥不擅表達意思，一開始又怕求救須支付救難費用才落跑，出事後台電高層冷漠、冷處理，導致輿論壓力排山倒海湧上，壓力壓得葉生錦喘不過氣，只好退休離職。

這名員工說，相較於日前也有台塑六輕員工登山出事，台塑積極救人，台電員工看在眼裡與台電高層處理態度，心涼了一大半。

該員工還說，如果台電基層員工做到65歲才退休，月薪7萬元估算，撇開不算不休假獎金（約1個月視年資不同）、考績獎金（0.5個月到1個月）和績效獎金（1個月到2個月），光是月薪每年約84萬元，14年下來就1176萬元，如今提早辦理退休，固定薪水的現金流沒了，領到整筆退休金支付求償金和罰單，所剩不多。

黃甘杏說，葉生錦在台電服務27年超過25年資，依照經濟部所屬事業人員退休撫卹及資遣辦法，台電准予葉生錦申請退休。南投縣消防局向落跑山友葉生錦求償206萬餘元，加上13萬元罰單，葉生錦要為此事件付出220萬的代價。