宜警緝毒成效顯著 安居緝毒專案全國拿第一

2018-10-01 13:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局緝毒績效顯著，在安居緝毒專案及警察機關精進緝毒成效計畫內，獲頒全國丙組第一名，也是全國緝毒績效「雙冠」，日前獲行政院長賴清德表揚，宜蘭縣代理縣長陳金德今上午也讚揚縣警局維護治安不遺餘力。

宜蘭警方配合警政署與高檢署安居緝毒專案，鎖定鎖定藏身在社區大樓的販毒據點、犯罪組織及幫派涉毒地點及少年藥頭為首要查緝目標。

在計畫時間內，共查獲81人、其中經檢察官聲押者有五十三人，法院裁定羈押共46人，聲押率、准押率分別達71.62%及率86.79%；另今年上半年針對毒品向上溯源案，也破獲販毒犯嫌四件。

另外，偵辦黑幫擁槍販毒案件中，警方也發現陳姓犯嫌率成員隨機找尋商家藉勢恐嚇強索金錢，並販毒給毒犯及少年，循線在租屋處一舉查獲毒品分裝場。

警方指出，今年度共破獲3處藏身於社區大樓的咖啡包混合式毒品分裝場，起獲安非他命30.1公克、愷他命21.7公克、卡西酮173.68公克、毒咖啡成品126包461.2公克、原料65.07公克等證物，斬斷毒品來源。

另也破獲3件少年藥頭販毒案件，逮捕19個少年藥頭，其中9人遭法院羈押、5名少年經法院裁定收容。

陳金德今在縣務會議表揚宜蘭縣警察局，他表示，查緝毒品的業務成效豐碩，能獲得第一名，是全體警察同仁共同努力的成果 。

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