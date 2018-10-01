未用牽繩害愛犬遭撞死 女竟PO文咒罵警

2018-10-01 12:48

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區1名林姓女子，昨晚騎機車在著愛犬返家途中，疑似未用牽引繩綁住，導致愛犬衝到馬路上慘遭小轎車當場輾斃，小轎車肇事後也逃逸無蹤，因寵物在法律上屬於「物品」，僅能循民事管道向對方求償，林女卻因不滿警方將愛犬視為「物品」，事後竟上網PO文痛罵警方「惡毒無情殘忍」，過激的言論反而引起網友一片罵聲。

林女昨晚在臉書《爆料公社》PO文，指出愛犬遭小轎車輾過頭部，對方還逃離現場，事後她報案請來警員幫忙處理，因林女認為愛犬遭撞死應比照車禍受理，遺體也應該暫時留置在派出所，等待肇事者到案後才領回，但警員卻要她先將遺體帶回處理後事，此舉疑似讓林女大感不滿，在PO文中痛罵處理警員「無情」、「殘忍」、「希望你的口業反饋在你未來的人生」，文章最後處還留下派出所地址與電話。

對此，三重分局光明派出所所長劉圳鎮出面回應，在法律上寵物屬個人物品，肇事車並無刑事責任，警方獲報後也僅能到場拍照蒐證，保全現場跡證後改日約談肇事車主到案，雙方再循民事管道求償，警方完全依法受理，而林女因失去愛犬而使用強烈的字眼抨擊警方，應是情緒性抒發，並不會追究。

PO文引起廣大迴響，有網友痛斥林女根本是「惡人先告狀」，未用牽繩害死寵物，反而責怪警方，紛紛支持警方作為，林女遭抨擊後火速刪文，但仍遭網友截圖，進一步肉搜後發現林女不僅盜用動物醫院的手術照片，甚至還在個人檔案中自稱是台北市太樸獸醫院的獸醫師，隨即遭院方人員出面打臉，在PO文底下留言駁斥林女是獸醫院員工，因其行徑已毀損商譽，院方也研擬提告。