懷疑前妻偷吃 手機砸瞎她右眼 判刑3年半定讞

2018-10-01 12:30

〔記者張文川／台北報導〕屏東東港陳姓男子，3年前懷疑楊姓前妻在離婚前有外遇，在車上質問她但未獲滿意答案，憤而毆打她並恐嚇「再跑就開車撞你」，逼她回車上，再丟手機砸她眼睛，導致前妻右眼失明；一、二審皆依家暴重傷害罪將陳男判刑3年半，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，2015年1月18日晚間，陳男和前妻、3名子女原本要去吃飯，她在車上接到一通男性友人的電話，陳男懷疑她離婚前就與勾搭上別的男人，於是在到達餐廳後，搶走她的手機自行離開。

前妻為了拿回手機，坐車到陳男家，陳男駕車載她到屏東龍港大橋質問有沒有外遇，前妻拒絕回答，他憤而出手打她，前妻逃下車，他又出言恐嚇「妳再跑，就開車撞你」，前妻被迫回到車上坐在後座。

陳男在前座往後跨坐在前座的兩椅中間，伸手掐住前妻脖子，前妻掙脫後，陳男又用力丟擲手機，擊中前妻的右眼，前妻眼窩骨折、結膜下出血，事後送醫開刀搶救已來不及，右眼喪失視力。

陳男辯稱因為看到前妻手機裡的外遇證據，兩人爭吵時手機螢幕破掉，他一時生氣想把手機往車外丟，不小心打到前妻右眼，不是故意砸眼睛，前妻右眼失明也和手機沒有關係。

根據醫院鑑定報告等結果，前妻的右眼在事發前只有100度近視，沒有其他眼疾，因此一、二審都未採信陳的說詞，認定陳男砸手機造成她失明，有因果關係，且陳男始終未賠償談和解，犯後態度不佳，依家暴傷害致重傷害罪，判刑3年6月，最高法院今駁回上訴確定。