桃園123聯合拍賣2日登場 法拍轎車、貨車、病床......

2018-10-01 12:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］行政執行署桃園分署10月「123聯合拍賣日」，將於2日早上10點在桃園區富國路100號登場、法拍4輛車，下午3點另在桃園分署桃園區中正路1195號大樓，進行不動產及動產拍賣，吉祥物「拍寶」將首次登場與民眾面對面。

桃園分署表示，上午法拍的汽車，主要為德製AUDI轎車及國產中華轎、貨車，符合民眾的各種用車需求，下午法拍的不動產則多達83件，土地、建物分布在桃園市各區，至於動產拍賣部分琳瑯滿目，包括病床16張、超級大花瓶、LV包包、玉戒指，還有洗衣機、梳妝台、血壓計、氣墊床、琉璃觀音、黑檀木、馬型台灣櫸木、紫砂花瓶、水晶招寶蟾蜍、石雕達摩、臥姿彌勒佛木雕像等。

而動產變賣部分則有茶壺、玉鐲、掌上籃球遊戲、咬牙恐龍、瓢蟲車、膠水套裝玩具、馬克杯、30CM萬用盤、兒童印玩具、1:43變形合金車、鋁合金推車、豬毛奶瓶刷、咖啡壺、日本製運動型眼鏡、德國製安全眼鏡、日本製護目鏡等，想搶便宜的民眾不要錯過。

桃園分署表示，過去已進行多次動產、不動產拍賣，成果相當豐碩，將持續針對義務人執行財產查封，並於每月法務部行政執行署「123聯合法拍會」進行法拍，民眾可隨時留意桃園分署網站及臉書公告。