搶好康！執行署與地檢署拍賣百萬名車

2018-10-01 11:59

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署明日將進行聯合拍賣，除了拍賣未上市股票、不動產等外，還與新北地檢署合作，拍賣4部出廠年份2010年以後的休旅車，包含Volkswagen Caravelle 、Toyota Alphard等。

新北分署表示，拍賣將於明日上午10點進行，除拍賣板信商業銀行、華泰商業銀行及呂強電線電纜工業股份有限公司等未上市股票外，還會拍賣4部出廠年份都是2010年以後的車輛。

新北分署指，其中1部車輛為Toyota Innova（2010年5月），為新北分署義務人所有，未定底價；其他3部是新北檢刑事案件偵查中的扣押物，廠牌型式分別為Toyota Previa（2011年1月）、Volkswagen Caravelle（2012年10月）、Toyota Alphard（2016年9月），定有底價，車況良好。

新北分署說，這4部車輛將於明日上午9點30分在該分署地下4樓停車場開放參觀，有意購買民眾請於10點前登記並領取號碼牌，否則不得應買；此外，新北分署還將拍賣55筆不動產（大多為土地），其中27筆已進行到第3拍程序，價格已相對便宜。

拍賣資訊網址如下：

新北地檢署：

http://auction.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=530243&ctNode=43358&mp=8002

新北分署：

http://www.pcy.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=298642&CtNode=33703&mp=032