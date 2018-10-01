錢不夠花編理由騙同事 練男越補越大洞被判刑

2018-10-01 11:40

［記者楊政郡／台中報導］台中市練姓男子2014年出獄，2016年好不容易找到某科技公司的工作，但不懂珍惜機會，佯稱各種藉口如房屋修繕、父喪、合夥投資等，向3同事借款總計17萬元，得手後隨即避不見面，台中地院判處6月徒刑。

判決書指出，練男（43歲）2008年間因強盜等案件入監服刑，2014年10月假釋出獄，2016年間找到某能源科技公司的工作，因而新認識多位同事，但卻利用同事的信任，再次走歪路。

2016年7月在公司內佯稱修繕房屋亟需用錢，向孫姓女同事開口借款，先後在神岡郵局及公司內，先後交付現金4萬元給練男。同年月翌日7月18日在公司內，佯稱父親突然過世，急需喪葬費，開口像許姓女同事借款3萬元，許女同日及領錢出來借給他。

而同年7月間，在公司內又像呂姓男同事邀約合資板模生意，要求呂男出資10萬元，呂男被他遊說在同年8月1日交付10萬元給練嫌。

練嫌詐得財物後，隨即拿去清償私人債務，或是供自己花用，同事們多次催討或追問投資狀況及要求返還，均未置理，甚至避不見面，3同事提告。

被告坦承犯行，偵查及審理中也陸續償還上述欠債，或與呂某和解採分期付款方式清償，坦承入不敷出，才出此下策，欺騙同事。