2男子盜取龜甲石 違反水土保持法起訴

2018-10-01 10:54

［記者楊政郡／台中報導］林、詹兩人今年元月攜帶十字稿等工具，進入和平區埔里事業區，破壞薄姜木等樹根，就為了盜取樹根下的龜甲石，先後兩次盜取23顆龜甲石（重17公斤，市價約2萬6600元），林管處人員從監視器發現，由保七警察隊偵查，檢方依竊盜、違反礦業法、水土保持法，請從重依違反水土保持法量刑。

龜甲石是南投縣埔里鎮、國姓鄉、中寮鄉、屏東縣車城、保力溪、宜蘭縣大、小礁溪、大里、大溪等地的特產石頭。由於這種石頭因泥層乾旱發生龜裂，沉積物再次裂隙而成，石頭表面產生猶如龜甲般的紋路，臺灣玩石族為了崇敬烏龜的長壽，認為玩這種石頭可使人延年益壽，鎮宅、避邪、保平安，因此龜甲石深得重視與喜愛，也是收藏界之珍品。

一般龜甲石從它的造型、紋路奇特，在市場上龜甲石從原石到加工品都有人買賣，價格從數百元至數百萬元，是民眾炒作的新話題。

中年男子林、詹兩人，今年元月7日到南投林管處轄下和平區埔里事業區林道，持十字鎬、圓鍬、釘耙等工具，為了挖開龜甲石，先切開薄姜木的樹根，挖出裡面的大小不一龜甲石，先後兩次挖走23顆。

但還沒有出手，林管處早從監視器發現可疑，2月間由保七員警，經林某同意到太平區住處搜出這23顆龜甲石。並查扣工具一批。

被告坦承犯行，檢察官認無被告觸犯加重竊盜罪、礦業法及水土保持法，請從重依水土保持法處分量刑。