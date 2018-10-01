呼巴掌喬價格 屏東暴力盤商落網

呼巴掌嗆聲喬價格，屏東暴力檳榔盤商落網。（記者邱芷柔翻攝）

2018-10-01 10:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東的「綠金」檳榔，近年價格波動相當大，還曾一度飆破每台斤1300元，內埔分局偵查隊去年接獲情資，發現有暴力盤商組織集團壟斷檳榔價格，警方立即成立專案小組，1年來潛伏蒐證，掌握該集團黃姓主嫌「呼巴掌」談價格影像，上週專案小組兵分多路，同步搜索傳喚，今天上午宣布破案，將黃姓主嫌等10人依法送辦。

影片中黃姓主嫌跟檳榔盤商談價格，一伸手就往盤商臉上呼巴掌，還嗆聲「你認識我嗎！」影像落入警方手中後，專案小組循線追查。

內埔分局指出，54歲的黃姓主嫌本身就是盤商，常以暴力手段「喬」價格，要求其他盤商要依照他開出的價格收購，如有盤商不從，黃嫌就率眾恐嚇毆打，並教唆小弟將盤商的檳榔篩選器等貴重機具破壞，市面上檳榔價格大漲，農民收入卻短少，受害盤商更是敢怒不敢言。

盤商透露「比如我每斤要收500元，他就說不行，只能收450元，農民向盤商喊苦，但盤商們也沒辦法，不然就要挨打，或是幾百萬的機具就會被破壞。」暴力盤商以此方式掌握大量檳榔，再操控價格獲利。

黃嫌平時透過手機通訊群組掌握盤商收購價格，群組內有近50名盤商，去年3月開始，黃嫌至少3次率眾歐人、破壞機具，除了聯合群組內盤商壟斷檳榔價格，黃嫌也涉暴力討債，自稱是屏北地區的檳榔盤商老大。

內埔分局指出，這次與刑事警察大隊、枋寮分局與恆春分局等單位組成專案小組，見時機成熟，在9月26日清晨兵分10路，同步執行掃黑工作，順利逮補黃姓主嫌等10人到案，訊後依毀損、傷害等罪嫌移送。

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