遭母親男友「爺爺」性侵 受創少女蓋被躲衣櫥

2018-10-01 00:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕少女小美（化名）在小五時遭到母親男友、稱「爺爺」的劉姓男子性侵，直到國中小美在校外發現疑似遭劉男盯梢跟蹤，嚇得不敢上學，老師到住處查訪時，發現小美躲在衣櫃內哭泣，並以棉被覆蓋全身，還在房間門口張貼紙條「請爺爺不要進入」，新竹檢方依性侵幼女罪嫌起訴劉姓渣男。

檢警調查，年近六旬的劉男與小美母親為男女朋友，會出入小美位於新竹縣租屋處，明知當時小美年僅11歲，竟於2016年5月間即小美就讀國小五年級下學期，趁小美某日因病請假在家，母親外出為其買粥之際，違反小美意願，強行褪去其衣褲後，撫摸胸部並以手指插入陰道，性侵得逞。

去年1月間，小美在學校附近看見疑似劉男的男子，而驚懼不敢上學，經學校老師到住處查訪時，發現小美躲在衣櫃內哭泣，並以棉被覆蓋全身，進行輔導後始悉上情。

劉男到案後，坦承曾於小美身體不適、母親為她外出買粥時，沿小美胸部向下撫摸，辯稱當時係因小美稱胸痛，才隔著衣服按摩胸部「幫她順氣」，又當時係由上往下摸，「無精細計算」是否有觸摸到下體，他堅稱沒有侵犯小美的想法。

檢警調查，劉男與小美母親交往11年期間，每週會到小美住處2至3次，小美還稱呼他「爺爺」，去年1月小美曾告訴母親，在學校門口發現一名貌似劉男的男性在觀看其行蹤，之後即不敢上學。且小美在揭發劉男犯行之前，曾在住處房間門口張貼紙條，聲明「請爺爺不要進入」等文字。

輔導老師作證說，上門訪查時發現小美躲在衣櫃內哭泣，事後在學校個諮室輔導時，因哭泣不止、無法以言語陳述，故以書寫方式告知母親稱「爺爺」曾違反其意願，以手指插入其陰道，且她在學校門口看見貌似「爺爺」的男子，故不敢上學。

老師說，書寫過程中小美不停哭泣、身體蜷曲且久久難以平復情緒，在小學五年級之前小美個性活潑，與同學相處良好，然而此事發生後個性轉變甚鉅，不願談論劉男惡行，且有躲在衣櫃內或將自己關在門內的行為，最後檢方依性侵幼女罪嫌起訴劉男。

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