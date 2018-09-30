小王辯人妻只是朋友、校友、學友、車友 法官：是砲友

2018-09-30 23:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名李姓企業家日前檢修住家外的監視系統，赫然發現妻子陳女將他的生意伙伴、昔日大學班對張男帶回家裡「炒飯」，展開調查後又接連查出二人同遊香港開房、又床戰台灣摩鐵，開庭時張男喊冤說沒有跟陳女交往，2人只是「朋友、校友、學友、車友」關係，但新竹地院法官認定他與人妻多次在非公開場所攪和，顯已超乎一般朋友分際往來，嚴重破壞他人婚姻，認定2人是砲友關係，判小王張男賠償50萬元。

一名企業公司李姓董事長指控，妻子陳女與張男原為大學同學，在學期間曾交往，後來雙方各有婚姻，去年他因公司業務關係認識張男，張男因而透過臉書再次與陳女相遇，並知悉陳女是他的妻子，昔日班對竟因此重燃愛苗，今年1月至5月間2人密集會面達35次以上，甚至在他家中單獨共處，還到香港ISLAND PACIFIC HOTEL共住一間房間、並投宿新竹湖山汽車旅館同房過夜，顯見2人關係匪淺，過從甚密，已逾越一般友人往來之分際與頻率。事後陳女承認與張男發生性行為，足認已侵害配偶權，讓他精神上蒙受極大痛苦，結婚十餘年，慘遭小王介入婚姻，家庭破碎，為此請求賠償100萬元。

張男聲稱沒有跟陳女交往，2人只是「朋友、校友、學友、車友」關係，但絕非砲友，2人一同單獨外出僅吃飯、喝茶、聊天。到香港雖同住一個房間，但房間內有2張床，沒有發生性關係。他到陳女家中只是喝咖啡、喝茶，但沒有過夜。此外2人曾一起騎腳踏車，因陳女頭痛，到新竹湖山汽車旅館房間休息，他只有洗澡，堅稱沒有做愛。

法官調查，李男從自家外面監視錄影器，赫然發現妻子帶小王登堂入室，2人單獨共處李家，事後李男才會展開深入調查，接連發現2人投宿香港酒店共住一間房間，並前往汽車旅館投宿，而這些地點均非公開場所，足見已超乎一般朋友分際往來，依社會通念，顯已違反倫理規範，且嚴重破壞他人婚姻、不法侵害李男配偶權，屬侵害李男之人格法益且情節重大，李男自得請求張男給付精神慰撫金，作為非財產上之損害賠償。

法官審酌張男為思慮成熟、具有判斷是非能力之成年人，仍與婚姻關係持續中的陳女多次單獨出遊、過夜住宿共住一間房間等，破壞他人婚姻生活圓滿、安全，致被害人受有精神上痛苦，最後判張男賠償50萬元。