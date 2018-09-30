大快人心！涉嫌活活打死女童 母親的同居人被羈押

2018-09-30 22:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區1歲半潘姓女童，29日晚間10時許被人毆打重傷，送到醫院前已無呼吸、心跳等生命跡象，死因疑為腹腔嚴重出血，甚至連外生殖器都挫傷，台中地檢署認為女童母親的同居人吳姓男子，涉嫌將女童活活打死，

依傷害致死罪嫌聲請羈押，台中地院法院今天晚間召開羈押庭，很快就以吳男涉案情節重大、有逃亡疑慮等理由，裁定准予羈押，吳男已連夜送往看守所。

檢方聲請羈押的主因，是女童的母親王女，供稱女童死亡之前，獨自與吳男在客廳內，她當時在屋外洗衣服，聽到類似拍打沙發的聲音，吳男卻對女童受傷之因支吾其詞，無法解釋拍打聲音，也無法說明女童傷勢來源，台中地方法院則認為，吳男涉嫌觸犯刑法第277條第2項，成年人故意對兒童犯傷害致死罪，且犯罪嫌疑重大，觸犯最輕本刑5年有期徒刑以上之罪， 且有逃亡之虞，裁定准予羈押，但是沒有禁見。

年僅1歲半的潘姓女童，本月29日深夜10時許，被母親王女送到台中清泉醫院急診，搶救約3小時無效死亡，遺體今天於台中市立殯儀館解剖，網友將此訊息貼到臉書，並指控王女的同居人吳男施暴，造成女童受虐搶救無效身亡，醫院診斷證明書上則註明女童為不明原因腹腔出血，肝臟損傷，頭、頸部有鈍傷，右膝跟手部有擦傷，外生殖器挫傷。

台中地檢署今天相驗遺體，並於殯儀館內偵訊吳男與王女，兩人都對案情互推責任，檢察官偵訊至中午暫停，指揮警察調閱女童的就醫資料等證據，今天下午持證據，再度偵訊王女與吳男，初步排除王女涉案，不過，吳男一度宣稱他不知道女童傷勢從何而來，今天下午檢察官再度偵訊吳男，懷疑他下手太重，將女童打死，但真相仍未全然釐清，今天傍晚以傷害致死罪嫌，向台中地方法院聲請羈押，王女則請回，法官今天晚間裁定吳男准予羈押。