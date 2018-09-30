涉下重手打死女童 檢察官聲請羈押母親的同居人

2018-09-30 18:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區1歲半潘姓女童，29日晚間疑似受虐，送醫急救時死亡，台中地檢署今天偵訊女童的母親王女（30歲）與同居人吳姓男子（27歲），懷疑吳男出手教訓女童，卻下手太重，失手打死女童，吳男對此質疑避重就輕，無法解釋女童傷勢來源，卻也不否認自己曾出手，台中地檢署於今天傍晚依傷害致死罪嫌，向台中地方法院聲請羈押中，王女則請回。

年僅1歲半的潘姓女童，本月29日深夜10時許，被母親王女送到台中清泉醫院急診，搶救約3小時無效死亡，遺體今天於台中市立殯儀館解剖，網友將此訊息貼到臉書，並指控王女的同居人吳男施暴，造成女童受虐搶救無效身亡，醫院診斷證明書上則註明女童為不明原因腹腔出血，肝臟損傷，頭、頸部有鈍傷，右膝跟手部有擦傷，外生殖器挫傷，但王女卻宣稱，女童是跳舞跌倒受傷。

台中地檢署今天相驗遺體，並於殯儀館內偵訊吳男與王女，兩人都對案情互推責任，檢察官偵訊至中午暫停，指揮警察調閱女童的就醫資料等證據，今天下午持證據，再度偵訊王女與吳男，初步排除王女涉案，不過，吳男一度宣稱他不知道女童傷勢從何而來，今天下午檢察官再度偵訊吳男，他態度略有軟化，不否認出手打女童，檢警懷疑他下手太重，將女童打死，但真相仍未全然釐清，今天傍晚以傷害致死罪嫌，向台中地方法院聲請羈押，法官目前仍裁定中，王女則請回。