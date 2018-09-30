「壽山百慕達」頻傳鬼打牆 警消：安全為首「勿鐵齒」

2018-09-30 22:50

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄壽山最近相繼發生兩起山友走失案，不少山友稱迷失區域為「壽山百慕達」，由於時序已進入秋季，天色至傍晚5點後，很快就昏暗，山友若擅入非棧道區，很容易就發生山中迷途狀況。

所謂「壽山百慕達」是指北「海洋美景」、西「羊舍」、東「虹橋」三角點區域，地點位於北壽山，因制高點一覽無遺且風景優美，可俯瞰北高雄，不少登山老手常慕名而來，但天色至傍晚5點後，很快就昏暗，不熟山區路況的民眾容易迷途，千萬別擅闖。

壽山國家自然公園表示，山友俗稱「壽山百慕達」附近，9月23日與28日晚間先後發生2起民眾擅入壽山要塞管制區迷途事件，這些點都是發生迷途的熱點，雖已設置明顯的阻隔設施及告示提醒民眾，但仍有民眾擅入而發生迷途，最後都仰賴救難人員夜搜至凌晨，才救出受困山友。

據指出，壽山看似不大，但部分路標不明確易迷路，只要上山，一定要帶水、照明設備、手機、哨子、行動電源、禦寒衣物、打火機，盡量勿單獨上山。

壽山地區每年約發生15起迷途事件，大部分的遊客都能行走在木棧道，並依指示牌示進行登山健行，但仍有部分遊客因好奇軍區內的景色，或僅依據網路或部分山友流傳的消息，即擅入軍區探索美景。

壽山籌備處呼籲民眾在壽山應行走在木棧道，不要進入非步道區，下午應盡早下山，以免發生迷途事件，危及自身安全，也讓家人擔心。