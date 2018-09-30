網路散布北捷有男子持刀謠言 裁罰2000元

2018-09-30 14:13

〔記者張文川／台北報導〕今年6月有人在網路散布「台北捷運列車上有男子揮刀被保全制止」影片，片長4分14秒，影片在LINE群組上迅速轉載，引發民眾驚恐；台北捷運公司和捷警隊一查發現，竟然是2年前發生的舊聞，懷疑張貼者別有用心，警方循線追查，文章與影片是由25歲鄭姓男子刊登，依違反社會秩序維護法送辦；台北地院認定鄭男散布謠言，裁定罰鍰2000元。

判決指出，鄭男在今年6月20日下午4時42分，在PTT八卦板爆卦指出「北捷16:10有人拿刀被捕」，並附上前年11月18日發生在北捷松江南京站旅客揮刀遭保全制止的影片擷圖，以致不少網友誤信，在LINE迅速轉傳，引發民眾恐慌。

警方循線追查，發現該文是由鄭男刊登，通知他到案說明，鄭男供稱他是在網路群組上看到這段影片，沒有經過查證，就自行引用舊聞影片並擷圖，刊登在PTT上，不料卻迅速傳播，造成恐慌。

警方表示，案發時間是在2016年11月18日晚間6時，吳姓男子疑似罹病，攜刀搭乘捷運松山線，到松江南京站時在車廂內被壓制帶下車，時隔2年的影片卻被鄭男包裝為新的案件，重新上網爆卦，造成捷運乘客二度驚嚇，北院法官認定鄭男顯未查證即刊登、散布不實消息，依社維法散布謠言罪裁處2000元罰鍰。