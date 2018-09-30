交友APP藏溫柔陷阱 軍人5天刷爆4張卡被詐71萬

2018-09-30 13:30

〔記者 邱俊福／台北報導〕桃園市一名27歲李姓職業軍人，上月間被陌生女子透過LINE搭訕後，下載交友APP「外緣」跟她聊天，對方聲稱只要互贈禮物，就可提高權限，觀看視訊與更多照片，且日後可申請退費，結果李男短短5天刷爆4張信用卡，砸下重金送禮物高達71萬元，見根本無法退費，始發現受騙報警。

刑事局表示，上月間，李男休假時在LINE上遇到一名陌生正妹主動搭訕，兩人相談甚歡，對方表示下載交友APP「外緣」有更多互動功能可玩，等李男加入會員後就主動贈送高價虛擬禮物，聲稱網站規定雙方需不斷互贈禮物才能提升好感等級跟使用權限，只要雙方互贈等價禮物就可以申請退還現金。

李男不疑有他，陸續刷卡購買數十個虛擬禮物給對方，刷爆4張信用卡後才發現根本無法退費，LINE也遭到對方封鎖，氣得報警。

刑事局指出，近年網路交友相當盛行，一些來路不明的境外交友APP、交友網站卻暗藏詐騙陷阱，受害者大多是被陌生網友搭訕引誘前往加入會員，付出高額入會費或購買高價虛擬禮物，誤以為可以退費，等投入大筆金錢後，才發現對方說詞全是謊言，向網站客服投訴卻沒有下文，且因網站設在境外，導致民眾求助無門。

刑事局呼籲，民眾上網交友應提高警覺，對於交友平臺的收費、退費機制應仔細了解，切勿僅憑陌生網友片面之詞就貿然投入金錢，以免交友不成先破財，有任何疑問可撥打165反詐騙專線洽詢。